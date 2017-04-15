الدوري الإنكليزي: سيتي يسحق مضيفه ساوثمبتون

وارتقى مانشستر سيتي الى المركز الثالث موقتا. وسجل لفريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا القائد البلجيكي فنسان كومباني برأسية اثر ركنية (55). وبتمريرتين من البلجيكي كيفن دي بروين، سجل الالماني لوروا سانيه والارجنتيني سيرخيو اغويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

وقال غوارديولا: "هذه نتيجة هامة جدا لنا من أجل التأهل الى دوري الابطال".