الدوري الإنكليزي - سيتي يحقق الأهم وأرسنال يحيي آماله

وجاء فوز سيتي وأرسنال في مباراتين مؤجلتين من المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتزع مانشستر سيتي المركز الثالث من ليفربول بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتين عن الأخير الذي بات يتفوق بنقطة واحدة على أرسنال.

وستكون المرحلة الأخيرة الأحد حاسمة لتحديد صاحبي المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة، والرابع الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد، ويلعب ليفربول مع ضيفه ميدلزبره، وارسنال مع ضيفه ايفرتون.

ويكفي مانشستر سيتي نقطة واحدة لضمان تواجده بين الأربعة الأوائل، فيما يحتاج أرسنال إلى الفوز مع تعثر ليفربول لحجز بطاقته إلى دوري الأبطال للموسم العشرين على التوالي.

ويسعى ليفربول للعودة إلى المسابقة التي غاب عنها في الموسمين الأخيرين وتحديدا منذ موسم 2014-2015 عندما خرج من دور المجموعات.



مانشستر سيتي يحقق الأهم



على ملعب "الاتحاد"، حقق مانشستر سيتي الأهم وكسب 3 نقاط ثمينة في سعيه إلى انقاذ موسمه المخيب في أول تجربة بقيادة مدربه الإسباني "المتمرس" جوزيب غوارديولا.

وحسم مانشستر سيتي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين.

وكانت أول وأخطر فرصة لمانشستر سيتي ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها بقوة الاختصاصي الصربي الكسندر كولاروف لكن الحارس بن فوستر ابعدها بصعوبة الى ركنية لم تثمر (14).

وكاد البرازيلي غابرييل جيسوس يفعلها بمتابعة بالكعب من مسافة قريبة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (16).

وأهدر الألماني لوروي سانيه فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة رائعة من الأرجنتيني سيرخيو اغويرو خارج المنطقة فتوغل داخلها وسددها بيسراه بجوار القائم الأيسر (17).

واثمر ضغط مانشستر سيتي هدفاً رائعاً عندما مرر العاجي يايا توريه كرة إلى اغويرو عند حافة المنطقة فلعبها بذكاء بكعبه إلى البلجيكي كيفن دي بروين الذي توغل داخل المنطقة ولعبها عرضية زاحفة وجدت جيسوس غير مراقب فتابعها داخل المرمى (27).

وأضاف دي بروين الهدف الثاني بعد 46 ثانية من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (29).

وكاد أغويرو يضيف الهدف الثالث من تسديدة طائرة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (38)، وأخرى لسانيه فوق العارضة (40).

وعزز توريه تقدم مانشستر سيتي بهدف ثالث بعد لعبة مشتركة مع اغويرو فتوغل داخل المنطقة ولعبها زاحفة على يسار الحارس فوستر (57).

وسجل الويلزي هال روبسون كانو هدف تقليص الفارق بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الان نيوم (87).



أرسنال – سندرلاند

في المباراة الثانية، سجل سانشيز الهدفين في الدقيقتين 72 و81 ورفع رصيده إلى 23 هدفا وارتقى إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو المتصدر، وبالفارق ذاته أمام مهاجم توتنهام هاري كاين الذي تراجع الى المركز الثالث.

وهذا الفوز الرابع على التوالي لأرسنال والسادس في مبارياته السبع الأخيرة والـ22 هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 72 نقطة.

ويمني الفريق اللندني النفس بمواصلة تواجده في المسابقة القارية منذ موسم 1999-2000، بيد أن مصيره ليس بيده ويتوقف على نتائج منافسيه مانشستر سيتي وليفربول.

وعانى أرسنال الأمرين لهز الشباك رغم افضليته الكاملة لكنه اصطدم بحارس مرمى متألق جوردان بيكفورد أنقذ مرمى فريقه صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية، من أهداف محققة.

وسجل سانشيز هدفا ألغاه الحكم بداعي لمس المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو للكرة بيده قبل أن تستقر الكرة داخل المرمى (8)، وأنقذ الحارس بيكفورد مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة لجيرو قبل أن يشتتها الدفاع من ـمام سانشيز (10).

وسدد المدافع الإسباني هكتور بيليرين كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة فوق العارضة (12)، وأخرى للسويسري غرانيت تشاكا بجوار القائم الايسر (15).

وأنقذ حارس مرمى أرسنال العملاق التشيكي بيتر تشيك مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية زاحفة من الغابوني ديدييه ندونغ المتوغل داخل المنطقة وحولها الى ركنية (34).

وتابع تشيك تألقه وابعد تسديدة قوية لجيرمان ديفو من داخل المنطقة (37).

وأهدر بيليرين فرصة منح التقدم للمدفعجية عندما توغل داخل المنطقة ولعبها برعونة بجوار القائم الأيسر بدل التمرير إلى سانشيز غير المراقب (44).

وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف بإبعاد كرة قوية للويلزي ارون رامسي من مسافة إلى ركنية كاد المدافع روب هولدينغ يهز الشباك على اثرها بضربة رأسية (45).

وتابع أرسنال أفضليته في الشوط الثاني وسدد رامسي كرة قوية زاحفة بين يدي الحارس بيكفورد (56)، وأبعد لي كاترمول كرة قوية للمدافع الألماني شكوردان مصطفي من باب المرمى (58)، ورأسية لجيرو من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن (66).

ودفع فينغر بداني ويلبيك والنيجيري اليكس ايوبي مكان رامسي وكيران غيبس (68).

وكاد ويلبيك يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ابعدها بيكفورد ببراعة إلى ركنية (71).

ونجح سانشيز في هز الشباك اثر هجمة منسقة ولعبة مشتركة رائعة بين تشاكا واوزيل اللذين تبادلا الكرة وهيأها الأول للثاني داخل المنطقة فهيأها الأخير بدوره إلى سانشيز الذي تابعها داخل المرمى الخالي (72).

وواصل بيكفورد تألقه وابعد تسديدتين قويتين لسانشيز (77) وايوبي (79)، قبل أن ينجح الدولي التشيلي بإضافة الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مبعدة من الحارس اثر تمريرة طائرة من جيرو أمام المرمى (81).