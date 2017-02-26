الدوري الإنكليزي: توتنهام يضرب بقوة

ويدين توتنهام بعودته إلى سكة الانتصارات ونسيان خسارة المرحلة الماضية أمام ليفربول (0-2) والخروج من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على يد غنت البلجيكي، إلى هاري كين الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول حسم بها النقاط الثلاث لمصلحة فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو.

ورفع توتنهام رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام سيتي الذي تأجلت مباراته مع جاره مانشستر يونايتد بسبب انشغال الأخير بالمباراة النهائية لكأس الرابطة المقامة الأحد في "ويمبلي" ضد ساوثمبتون، فيما يتخلف فريق بوكيتينو عن الجار اللدود تشيلسي المتصدر الفائز السبت على سوانسي سيتي (3-1) بفارق 10 نقاط.

وحقق توتنهام فوزه الأول على ستوك سيتي في "وايت هارت لاين" منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013 (3-0 حينها في الدوري) وملحقاً بضيفه هزيمته العاشرة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز العاشر.

واستهل توتنهام اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل كين في الدقيقة 14 بكرة صاروخية أطلقها أرضية من الجهة اليمنى للمنطقة بعدما فشل الدفاع في اعتراض هجمة توتنهام بالشكل المناسب.

ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في المباراة بتسديدة "طائرة" رائعة من حدود المنطقة وضع بها الكرة على يمين الحارس لي غرانت، ثم أكمل ثلاثيته إثر ركلة حرة حركها الدنماركي كريستيان إيريكسن وسددها الهداف الدولي الإنكليزي أرضية، فتحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس (37).

ولم يكتف المهاجم البالغ 23 عاماً بالتسجيل فقط بل أدخل سبيرز إلى استراحة الشوطين برباعية نظيفة بعدما تحول هذه المرة إلى صانع ألعاب بوضعه الكرة على طبق من فضة أمام ديلي آلي الذي تابعها في الشباك الخالية إثر هجمة مرتدة سريعة لأصحاب الارض (45+1).

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني الذي شهد خروج كين في الدقيقة 86 واستبداله بالكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.