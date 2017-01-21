الدوري الإنكليزي - توتنهام يهرب بنقطة من مانشستر سيتي

وخدم هذا التعادل الفرق التي تتنافس على المراكز الأولى وعلى رأسها تشيلسي المتصدر الذي يلتقي بهال سيتي الأحد وليفربول الثالث الذي خسر من سوانسي سيتي 3-2 وأرسنال الرابع الذي يستضيف بيرنلي الأحد.

واستفاد مانشستر سيتي من هفوتين غريبتين للحارس الفرنسي هوغو لوريس فسجّل له الألماني سانيه والبلجيكي دي بروين (49 و54) بعد أن انتهى الشوط الأولى بالتعادل السلبي.

ولم يمنح الواعد الإنكليزي ديلي آلي الكثير من الوقت لأفراح مانشستر سيتي عندما ذلّل الفارق بضربة رأس 58.

ووجد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الطريق إلى الشباك قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء مستغلاً كرة من هاري كين.

وصار رصيد توتنهام 46 نقطة في الوصافة بفارق ست نقاط عن تشيلسي، ورصيد مانشستر سيتي 43 نقطة في المركز الخامس.