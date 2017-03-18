الدوري الإنكليزي: تشيك يغادر للإصابة!

وفي الدقيقة 38، قام المدرب الفرنسي أرسين فينغر بإقحام الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بدلاً من تشيك الذي تعرض لإصابة في رجله.

وغادر تشيك المواجهة عندما كان التعادل الإيجابي حاضراً في المواجهة بعد أن افتتح كريغ داوسون التسجيل في الدقيقة 12 لأصحاب الأرض ثم أدرك التشيلي ألكسيس سانشيز التعادل بعد مرور 3 دقائق.