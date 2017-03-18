الدوري الإنكليزي: تشلسي واثق الخطى نحو اللقب وليستر يتألق مجدداً

ورفع تشلسي رصيده الى 69 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن منافسه المباشر توتنهام الذي يلتقي ساوثمبتون الأحد.

وخاض تشلسي اللقاء في غياب مهاجمه البلجيكي المتألق ادين هازار، ونجح في التقدم على ستوك سيتي الصعب المراس على ملعبه بهدف سجله لاعبه البرازيلي ويليان من ركلة حرة على الجهة اليسرى اخطأ تقديرها حارس ستوك لي غرانت (13).

لكن ستوك عادل الارقام عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر دفع غاري كايهيل لأحد لاعبي الفريق المنافس داخل المنطقة فانبرى لها بنجاه جون والترز (38).

وعوض كايهيل خطأه بتسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق مستغلا تشتيتا خاطئا لأحد مدافعي ستوك ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.

ليستر يواصل التألق

وتابع ليستر سيتي بطل الموسم الماضي نتائجه الرائعة بإشراف مدربه الجديد كريغ شيكسبير بديل الايطالي كلاوديو رانييري وحقق فوزه الرابع له تواليا في مختلف المسابقات ليبتعد عن منطقة الخطر وذلك بفوزه خارج ملعبه على وست هام 3 -2.

وسجل الجزائري رياض محرز (5) والالماني روبرت هوث (7) وجيمي فاردي (38) اهداف ليستر سيتي، والارجنتيني مانويل لانزيني (20) والغاني اندري ايوو (63) هدفي وست هام.

وحقق ايفرتون فوزا عريضا على هال سيتي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها دومينيك كالفرت لوين (9) والاكوادوري اينير فالنسيا (78) والبلجيكي روميل لكاكو (90 و90+2)، علما بأن هال أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توم هادلستون في الدقيقة 73.

وحقق كريستال بالاس فوزا ثمينا على واتفورد بهدف سجله مهاجم الاخير توري ديني خطأ في مرماه في الدقيقة 68.

وتعادل سندرلاند وبيرنلي سلبا.