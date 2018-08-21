فقد بثت هذه القناة بشكل غير قانوني جميع مباريات الدوري العشرين التي جرت في أول أسبوعين من الموسم. وتسرق هذه القناة محتوى من عدة جهات شرعية تحمل ترخيصاً لبث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقد أطّلع الدوري الإنكليزي الممتاز على أدلة دامغة تثبت أن beoutQ هي قناة قرصنة متطورة للغاية تستخدم القمر الصناعي عربسات لتوزيع المحتوى غير القانوني.

إن مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والترفيه، هي صاحبة الحقوق الشرعية لبث مباريات الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومؤخراً قام الدوري الممتاز بتمديد الاتفاقية مع هذه المجموعة لتبث حصرياً مباريات الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمواسم الثلاثة القادمة حتى موسم 2021-2022.

يأخذ الدوري الممتاز كل أشكال القرصنة على محمل الجد، وهو ملتزم بالعمل مع شركائه في البث والسلطات التنظيمية في مختلف مناطق العالم لوقف الاستغلال غير المصرح به لمحتواه. وعلى هذا الأساس عيّن الدوري الممتاز مستشاراً قانونياً في المملكة العربية السعودية لبدء عملية رفع دعوى قضائية ضد الأطراف المتورطة في هذه القرصنة.

ونظراً لوجود إطار قانوني قوي خاص بحقوق الطبع والنشر في المملكة، فإن الدوري الممتاز على ثقة من أن السلطات السعودية ستدعم في نهاية الأمر حقوقه الواضحة عندما يبدأ العمل القانوني.

وقال متحدث باسم الدوري الممتاز: "لقد خاطب الدوري الإنكليزي الممتاز المفوضية الأوروبية باعتبارها جزءاً من تحالف مالكي حقوق الرياضة. وهذا مجرد واحد من التدابير التي نتخذها لمعالجة هذه القضية الخطيرة. لدينا برنامج مهم لمكافحة القرصنة في مجموعة من الدول لحماية حقوق النشر الخاصة بالدوري والأندية. ومثل جميع مبدعي المحتوى وأصحاب الحقوق، يعتمد نموذج أعمالنا على القدرة على تسويق وبيع الحقوق المحمية، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لدعم الاستثمار في الدوري من قبل شركاء البث الشرعي لدينا".