الدوري الإنكليزي الممتاز: تشيلسي يؤجج الصراع على المقعدين الاخيرين في دوري الأبطال

وجاء هدف جيرو عبر راسية في الدقيقة 32.

وبهذا الفوز أشعل تشيلسي الصراع على المركزين الاخيرين المؤهلين لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده الى 69 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن توتنهام الرابع و3 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة اكثر منه.

ويستضيف تشيلسي هادرسفيلد الاربعاء قبل ان يختتم مبارياته الاحد المقبل ضد مضيفه نيوكاسل. اما توتنهام فيلتقي نيوكاسل الاربعاء خارج ملعبه قبل ان يستضيف ليستر سيتي في المرحلة الاخيرة الاحد.

ولم يقدم المهاجم المصري محمد صلاح عرضا جيدا ونال بطاقة صفراء لتحايله على الحكم من خلال السقوط على مشارف المنطقة للحصول على ركلة حرة لفريقه.



ابرز احداث اللقاء

- ليفربول يكثف من محاولاته لمعادلة النتيجة، ودومينيك سولانكي يسدد عبر راسية والكرة تذهب فوق المرمى، وبعدها انتهى اللقاء بفوز مهم لتشيلسي في خضم الصراع على اخر بطاقتين في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

- ماركوس الونسو كاد ان يحقق هدفا عبر تسديدة فنية جميلة لكن الكرة جانبت الخشبات الثلاث للحارس كاريوس.

- بمجهود فردي يرواغ هازار دفاع ليفربول ويصوب نحو المرمى لكن كاريوس يتالق ويحول الكرة الى ركنية.

المحاولة الهجومية الاولى لتشيلسي مع انطلاق الفترة الثانية، مويس من الناحية اليمنى يحاول التصويب لكنه لم يصب مرمى كاريوس.

- المصري محمد صلاح يحصل على بطاقة صفراء بسبب التمويه بالسقوط.

- فابريغاس كاد ان يضاعف النتيجة لفريقه بعد ان تسلل داخل منطقة جزاء الريدز وسدد بيمناه لكن الكرة مرت امام مرمى كاريوس.

- هدف لتشيلسي: الفرنسي جيرو يتلقى عرضية من فيكتور موزيس وارتقى اعلى من دفاع ليفربول وسدد راسية محكمة غالط بها الحارس الالماني كاريوس.

- رغم موقعه القريب من الخشابات الثلاث للبلوز فوت مانيه فرصة افتتاح النتيجة بعدما سدد كرة ضعيفة انتهت في يد الحارس كورتوا.

- السنغالي ساديو مانيه يطلق صاروخية نحو مرمى الحارس كورتوا لكن الاخير كان في الموعد ورد الكرة.

- الفرنسي اوليفيه جيرو يحاول التسديد من على حافة منطقة الجزاء لكن دفاع ليفربول يعترض طريق الكرة.

- اول تهديد من هجوم ليفربول حيث استلم البرازيلي فيرمينيو الكرة في منطقة جزاء البلوز وسدد بقوة لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالمرصاد.

الحكم انطوني تايلور يعطي اشارة انطلاق قمة ستامفوردبريدج بين البلوز والريدز.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة ليفربول

تقديم المباراة

على الرغم من أن لقب النسخة الحالية من الدوري الإنكليزي الممتاز قد حُسم لصالح مانشستر سيتي البطل، إلا أن الصراع لازال قوياً على المراكز الأوروبية، حيث يحتل ليفربول المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث برصيد 72 نقطة بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف توتنهام الرابع، وبالتأكيد فإن تشيلسي سيسعى بكل قوة للفوز أملاً في مواصلة الضغط على توتنهام عل وعسى أن يتعثر فريق شمال لندن في مبارياته المتبقية ما يستمح للبلوز باقتناص المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

من جهته فإن وضع ليفربول لا يبدو مريحاً فالفريق متبقي له مباراتين فقط مقابل 3 مباريات متبقية لتشيلسي، علما بأنه يفصله نقطة وحيدة أمام توتنهام و6 نقاط أمام تشيلسي، ما يجعل أي خسارة أو فقدان للنقاط قد يدخل الألماني يورغن كلوب ولاعبيه في حسابات هو في غنى عنها مع نهاية الموسم.

ولا تسير نتائج ليفربول على نحو جيد في المباريات الأخيرة إذ أنه فاز في مباراة وحيدة فقط في آخر 4 مباريات كانت على بورنموث (3-0) فيما تعادل في 3 مباريات أخرى كانت مه إيفرتون (0-0) وويست بروميتش (2-2) وأخيراً ستوك سيتي (0-0)، فيما يبدو تشيلسي وكأنه استعاد أخيراً مستواه الذي كان عليه في الموسم الماضي عندما توج باللقب، إذ حققت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الفوز في 3 مباريات متتالية على ساوثامبتون (3-2) وبيرنلي (2-1) وأخيراً على سوانسي بهدف نظيف.

ويمتلك ليفربول ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 80 هدفاً بينما يبدو دفاع الريدز كارثياً بعد أن استقبلت شباكه 37 هدفاً وهو أضعف خط دفاع من بين الفرق الخمسة الأولى في المسابقة مقابل 60 هدفاً سجلها تشيلسي مقابل 34 هدفاً دخلت مرمى الفريق.

وفي النهاية فإن نجم وهداف ليفربول محمد صلاح أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنكليزي بحسب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب الرياضيين، يدخل في سباق محتدم مع هاري كاين مهاجم توتنهام من أجل الظفر بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز، ويتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفاً مقابل 27 هدفاً لكاين، وسيسعى صلاح من جانبه بالتأكيد إلى زيادة غلته وتوسيع الفارق في الصدارة لصالحه خاصة أن كاين يتبقى له 3 مباريات في المسابقة فيما تنتظر صلاح مواجهتين فقط قبل ختام الدوري الممتاز.

