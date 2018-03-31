الدوري الإنكليزي الممتاز: سيتي على أعتاب التتويج



على ملعب "غوديسون بارك"، حسم سيتي فوزه الخامس تواليا والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة بعد أقل من ربع ساعة على بداية مباراته أمام مضيفه إيفرتون بتقدمه 2-صفر.

وسيحسم سيتي اللقب بأفضل طريقة الأسبوع المقبل على أرضه أمام جاره اللدود وملاحقه الأساسي مانشستر يونايتد، لأن بفوزه على الأخير سيوسع الفارق إلى 19 نقطة مع بقاء 6 مباريات لكل منهما (يملك كل منهما مباراة مؤجلة)، ما سيجعل الاحتفال بالتتويج مضاعفا عند جماهير الـ"سيتيزنس" في معقلهم ملعب الاتحاد.

وقبل التفكير بالدربي ضد يونايتد الذي خسر ذهابا على أرضه 1-2، على غوارديولا ورجاله التركيز على ما ينتظرهم الأربعاء ضد خصمهم المحلي ليفربول الذي يتواجهون معه في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (الذهاب على ملعب ليفربول والإياب بعدها بسبعة أيام).

وضرب فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا باكرا أمام القطب الأزرق لمدينة ليفربول، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 4 عبر الألماني سانيه الذي أطلق الكرة "طائرة" بيسراه إثر تمريرة من الإسباني دافيد سيلفا.

وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 12 عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي حول الكرة برأسه في الشباك بعد عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

ووجه سيتي الضربة القاضية لمضيفه قبل الدخول إلى استراحة الشوطين بهدف ثالث من ثالث تسديدة له بين الخشبات، وذلك عبر رحيم ستيرلينغ الذي وصلته الكرة بتمريرة أرضية من دافيد سيلفا (37).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 63 عندما قلص إيفرتون الفارق بتسديدة من حدود المنطقة للكونغولي يانيك بولازي مرت من بين ساقي المدافع كايل ووكر وارتدت من القائم الأيمن إلى الشباك.

