الدوري الإنكليزي الممتاز: ملخص مباراة هدرسفيلد ومانشستر يونايتد

وسجل للفائز الأسترالي آرون موي (28) والبلجيكي لوران ديبواتره (33)، بينما قلّص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 78.

ورفع سيتي رصيده إلى 25 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط أمام يونايتد الذي تعادل سلباً في المرحلة السابقة مع مضيفه ليفربول.