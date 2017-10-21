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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الإنكليزي الممتاز: ملخص مباراة هدرسفيلد ومانشستر يونايتد

من قبل
3:24 دقيقة

تلقى مانشستر يونايتد خسارته الأولى هذا الموسم، وبشكل مفاجئ أمام هادرسفيلد 1-2 الصاعد هذه السنة إلى الدوري الممتاز.

وسجل للفائز الأسترالي آرون موي (28) والبلجيكي لوران ديبواتره (33)، بينما قلّص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 78.

ورفع سيتي رصيده إلى 25 نقطة، مبتعداً بفارق خمس نقاط أمام يونايتد الذي تعادل سلباً في المرحلة السابقة مع مضيفه ليفربول.

الملخصات مانشستر يونايتد الإنكليزي هدرسفيلد تاون

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