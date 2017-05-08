الدوري الإنكليزي الممتاز - تشيلسي يقترب من اللقب وميدلزبره يهبط

اقترب تشيلسي من اللقب وأعاد ضيفه ميدلزبره إلى الدرجة الأولى بفوزه عليه 3-صفر الاثنين في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

على ملعب ستامفورد بريدج وأمام 41500 متفرج، بدأ الفريق اللندني اللقاء بهجوم ضاغط وحقق فوزه الـ300 في الدوري، لكنه لم يتمكن من زيارة شباك ضيفه إلا بعد محاولات عدة خطرة وفي الدقيقة 23 بواسطة الإسباني دييغو كوستا الذي سجل هدفه الـ20 في البطولة والـ30 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وكان الإسباني سيسك فابريغاس وراء صناعة الهدف فتجاوز حاجز الـ10 تمريرات حاسمة للموسم السادس على التوالي، وتفوق على لاعبي مانشستر يونايتد السابق الويلزي راين غيغز والحالي واين روني إذ نجح كل منهما في تخطي هذا الحاجز خمسة مواسم متتالية.

وعزز الإسباني ماركوس ألونسو تقدم أصحاب الأرض إثر كرة بينية من مواطنه سيزار أزبيليكويتا (34).

وفي مستهل الشوط الثاني، فاتت على تشيلسي فرصة غنية لتعزيز تقدمه بنكهة إسبانية وبلعبة رباعية بدأها بدرو رودريغيز بتمريرة قصيرة إلى أزبيليكويتا ومنه إلى ألونسو الذي سدد كرة انحرفت قليلاً عن القائم الأيسر ولم تصلها قدم كوستا الذي حاول إعادتها إلى الشباك (53)، وأخرى من تسديدة لفابريغاس ارتطمت بمدافع ومالت قليلاً عن المرمى (56).

وساهم فابريغاس مجدداً في صناعة الهدف الثالث بتمرير الكرة إلى الصربي نيمانيا ماتيتش الذي استقبلها على صدره وأسقطها على قدمه اليمنى ومنها إلى الشباك من مسافة قريبة (65) مسجلاً أول أهدافه في البطولة مع فريق العاصمة والثاني بعد الأول في مسابقة الكأس.

وأشرك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي القائد الرمز لتشيلسي جون تيري (36 عاماً) ليلعب الدقائق الست الأخيرة بدلاً من البرازيلي دافيد لويز.

ورفع تشيلسي الذي يسير بثبات نحو إحراز اللقب السادس في مسيرته بعد 1955 و2005 و2006 و2010 و2015، رصيده إلى 84 وتقدم بفارق 7 نقاط على مطارده توتنهام، في حين وقف رصيد ميدلزبره التاسع عشر قبل الأخير عند 28 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 84 نقطة من 35 مباراة.

2- توتنهام 77 من 35.

3- ليفربول 70 من 36.

4- مانشستر سيتي 69 من 35.

5- مانشستر يونايتد65 من 35.