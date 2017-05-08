الدوري الإنكليزي الممتاز - ألونسو يؤكد أنه أبرز صفقات الموسم في أوروبا

يستمر الإسباني ماركوس ألونسو في تقديم مستويات مذهلة في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ انضمامه إلى فريقه تشيلسي الإنكليزي قادماً من فيورنتينا الإيطالي.

اللاعب الإسباني (26 عاماً) أثبت انه أحد أنجح الصفقات في أوروبا خلال الموسم الحالي، حيث كان من أهم المساهمين في تصدر فريقه تشيلسي لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز واقترابه من إحراز اللقب.

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سجل ألونسو 6 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة، وساهم في صناعة 20 فرصة حتى الآن في الدوري الإنكليزي الممتاز.