الدوري الإنكليزي الممتاز - ليفربول يسقط في فخ تعادل مخيب مع ساوثهامبتون

أهدر ليفربول فرصة ذهبية لتعزيز حظوظه في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ومنح مطارديه مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد و أرسنال فرصة اللحاق به، عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وعانى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الأمرين أمام الخطة الدفاعية المحكمة لرجال المدرب الفرنسي كلود بويل وعجزوا عن إيجاد ثغرة لهز شباك الحارس فريزر فورستر.

في المقابل، لم يسدد ساوثهامبتون أي كرة على مرمى ليفربول طيلة المباراة.

وأغلق ساوثهامبتون المساحات وصعب المهمة على أصحاب الأرض الذين لجأوا إلى التسديد البعيد دون خطورة على الحارس فورستر.

وتابع ليفربول ضغطه في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء عندما لمس جاك ستيفنز كرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها القائد جيمس ميلنر لكن الحارس فورستر تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع (66).

وتابع فورستر تألقه وأبعد رأسية ماركو غروييتش من مسافة قريبة إلى ركلة ركنية.

وفشل ليفربول في فك عقدة ساوثهامبتون للمباراة الخامسة على التوالي وتحديداً منذ تغلبه عليه 6-1 على ملعب "سانت ميرين" في ربع نهائي كأس الرابطة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015، حيث خسر أمامه بعدها 3-2 على الملعب ذاته في الدوري وفي ذهاب وإياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة بنتيجة واحدة صفر-1، وتعادل معه سلباً في ذهاب الدوري هذا الموسم.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليفربول في هز شباك ساوثهامبتون.

وانفرد ليفربول بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أمام وست بروميتش ألبيون سيخوضها في 16 أيار/مايو الحالي.

وبعدما كان ليفربول يملك فرصة حسم بطاقة التأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإن مصيره الآن بات يتوقف على نتائج مطارديه المباشرين.

وتبقى أمام ليفربول مباراتين أمام مضيفه وست هام يونايتد الأحد المقبل وضيفه ميدلزبره في 21 الحالي، فيما يلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي السبت المقبل ثم وست بروميتش ألبيون وينهي الموسم بمواجهة واتفورد في 21 الحالي.

في المقابل، يلعب مانشستر يونايتد مع أرسنال ثم يحل ضيفاً على توتنهام الأحد المقبل وساوثهامبتون في 17 الحالي في مباراة مؤجلة، وينهي الموسم على أرضه أمام كريستال بالاس.

ويتأهل الثلاثة الأوائل إلى دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة مباشرة، فيما يخوض الرابع ملحقاً.