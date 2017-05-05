الدوري الإنكليزي الممتاز: وست هام يسقط توتنهام ويمنح هدية ثمينة لتشيلسي

وعجز توتنهام عن تقليص الفارق الى نقطة مع تشيلسي الذي يختتم المرحلة الاثنين ضد ميدلزبره وصيف القاع، فبقي على بعد 4 نقاط من جاره اللندني الذي سيضمن احراز اللقب في الموسم لأول لمدربه الايطالي انطونيو كونتي في حال فوزه مرتين في آخر 4 مباريات.

وهذه أول خسارة لتوتنهام بعد 9 انتصارات متتالية.

ويبدو تشيلسي الأقرب لإحراز لقب الدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال ثلاثة مواسم (أحرز اللقب الأخير في 2015)، بينما تضاءلت آمال توتنهام حامل اللقب مرتين عامي 1951 و1961.

وتتأهل الأندية الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يخوض الرابع ملحقاً تأهيلياً. كما أن لبطولة انكلترا ثلاثة مقاعد في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

على الملعب الأولمبي في لندن وأمام 57 ألف متفرج، دفع مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتشكيلة ضمت الظهير كايل ووكر المرتبط اسمه بالرحيل عن توتنهام الصيف المقبل.

أما وست هام فغاب عنه مهاجمه آندي كارول بسبب الاصابة، ولعب بدلاً منه جوناثان كاليري.

وانتهى الشوط الأول من دون أهداف، وكان توتنهام الأقرب الى التسجيل، لكن محاولات الهداف هاري كاين ورفاقه انتهت عند الحارس الاسباني ادريان.

وفي الشوط الثاني، سجل وست هام هدف المباراة الوحيد من عرضية لأرون كريسويل ومعمعة أمام المرمى لتصل الكرة إلى الارجنتيني مانويل لانزيني فسددها قوية من مسافة قريبة في مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (65).

وهذا الهدف التاسع للانزيني في 14 مباراة بالدربي اللندني.

وبعد خطأ بالتشتيت من البلجيكي توبي الدرفيرلد، كاد كاليري يقضي على امال توتنهام بتسديدة قوية من داخل المنطقة، لكن لوريس تألق وأبعدها إلى ركنية (76).

ورفع وست هام رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.