الدوري الإنكليزي الممتاز: هل تؤثر إصابة إبراهيموفيتش على مشوار ونتائج فريقه هذا الموسم ؟

خيمت الحيرة والشكوك حول مستقبله مع النادي وهو على أعتاب نهاية تعاقده معه وهو في سن الخامسة والثلاثين، وحول ما إذا كان المان يونايتد قادر على مواصلة مشواره أوروبيا ومحليا لإنقاذ موسم كان بدأ كارثيا رغم تواجد السبيشل وان وقدوم زلاتان.