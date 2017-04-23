الدوري الإنكليزي الممتاز: هل تؤثر إصابة إبراهيموفيتش على مشوار ونتائج فريقه هذا الموسم ؟
في الوقت الذي يسعى فيه المان يونايتد إلى إنقاذ مشوار نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج طويلة تستوجب غيابه عن الملاعب لنهاية العام.
خيمت الحيرة والشكوك حول مستقبله مع النادي وهو على أعتاب نهاية تعاقده معه وهو في سن الخامسة والثلاثين، وحول ما إذا كان المان يونايتد قادر على مواصلة مشواره أوروبيا ومحليا لإنقاذ موسم كان بدأ كارثيا رغم تواجد السبيشل وان وقدوم زلاتان.