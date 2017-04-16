الدوري الإنكليزي الممتاز - ليفربول يستعيد المركز الثالث

سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1، ليعيد فريقه إلى احتلال المركز الثالث برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وكان ليفربول قريباً من إضافة أهداف أخرى مع نهاية المباراة، لكن لاعباه الإسباني ألبرتو مورينو والهولندي فينالدوم افتقدا للتركيز لتنتهي المواجهة بهدف نظيف.

ويلعب لاحقاً المتصدر تشيلسي مع مضيفه مانشستر يونايتد السادس.