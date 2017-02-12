الدوري الإنكليزي الممتاز - حامل اللقب يواصل سقوطه التاريخي

سجل ألفي ماوسون بتسديد كرة "طائرة" من مسافة قريبة (36)، والسويدي مارتن أولسون بتسديدة قوية من داخل المنطقة (47) الهدفين.

وهو الفوز الثالث لسوانسي سيتي في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 24 نقطة مرتقياً إلى المركز الخامس عشر، فيما مني ليستر سيتي بخسارته الخامسة على التوالي والرابعة عشرة هذا الموسم فتراجع إلى المركز السابع عشر بعد أن تجمد رصيده عند 21 نقطة على بعد نقطة واحدة من أول المهددين بالهبوط هال سيتي.

وهي المباراة الخامسة على التوالي التي يفشل فيها ليستر سيتي في تسجيل أي هدف، وهو يواجه خطر أن يصبح أول فريق يحرز لقب الدوري ويهبط في الموسم التالي بعد مانشستر سيتي عام 1938.

وكان ليستر سيتي صنع انجازاً حقيقياً بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الموسم الماضي بإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه متفوقاً على الفرق الكبيرة التي فشلت في فرض سيطرتها على الدوري.

وكان النادي مفاجأة موسم 2015-2016، بعدما نجا بصعوبة في الموسم السابق من الهبوط إلى الدرجة الأولى.