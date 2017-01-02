الدوري الإنكليزي الممتاز - مانشستر يونايتد يواصل عروضه المميزة

وانتظر يونايتد حتى النصف ساعة الأخيرة ليؤمِّن فوزه بفضل ثنائية الإسباني خوان ماتا في الدقيقة (63) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة (78).

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي و5 نقاط عن ليفربول الثاني و3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.

تفاصيل المواجهة

على الملعب الأولمبي في لندن، حقق مانشستر يونايتد فوزه السادس توالياً، على حساب مضيفه وست هام الذي خاض 75 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الجزائري سفيان فيغولي.

وعلى رغم الطرد، بقي مانشستر يونايتد خجولاً في هجماته ولم يشكل خطورة تذكر على مرمى الفريق اللندني الذي دافع ببسالة.

وفي مطلع الشوط الثاني، دفع مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بصانع الألعاب الإسباني خوان ماتا بدلاً من الظهير الإيسر الإيطالي ماتيو دارميان، فتحسن أداء "الشياطين الحمر" خصوصاً في الهجوم.

كما دخل الجناح السريع ماركوس راشفورد بدلاً من جيسي لينغارد، ونجح بعد توغل على الجهة اليسرى في مخادعة مدافعين قبل أن يمرر كرة متقنة باتجاه ماتا ليتابعها الأخير بيسراه داخل الشباك (63).

وحسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني بتمريرة من الإسباني أندير هيريرا في الدقيقة 78 رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري، منفرداً بالمركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين خلف مهاجم تشيلسي الإسباني دييغو كوستا (14).

وينزل، الثلاثاء، أرسنال الرابع (40 نقطة) على بورنموث، فيما يستضيف كريستال بالاس سوانسي سيتي في مواجهة الهروب من منطقة الهبوط، ويلاقي واتفورد ستوك سيتي.

وتختتم المرحلة، الأربعاء، بمواجهة لندنية تجمع توتنهام الخامس بتشيلسي المتصدر.