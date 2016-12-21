الدوري الإنكليزي الممتاز: مورينيو مستعد لتمديد عقده مع يونايتد

وكانت صحف إنكليزية أفادت بأن إدارة مانشستر يونايتد عرضت على مورينيو (53 عاماً) تمديد عقده الذي وقعه في تموز/يوليو خلفاً للهولندي لويس فان غال، والذي تبلغ مدته الأساسية ثلاثة أعوام.

إلا أن مورينيو نفى الأمر في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس نيوز".

وقال "لم يقوموا بذلك، ولا أتوقع أن يفعلوا ذلك لأنهم أعطوني عقداً لمدة ثلاث سنوات وكانوا داعمين جداً لي".

لكن المدرب البرتغالي أكد استعداده للتمديد مع النادي.

وقال "لقد اعطوني انطباعا ان الوقت الذي سأمضيه لن يكون ثلاث سنوات، وكنت أشعر بانني سأمضي فترة اطول"، مضيفا ان مسؤولي النادي "يدركون تماما بانهم اذا تقدموا بعقد جديد لي فانني ساوقعه مباشرة لانني اعشق المكان هنا".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الاغراءات المالية للأندية الصينية قادرة على إقناعه بالانتقال إلى الصين، قال مورينيو إن "أموال الصين مغرية للجميع، لكني أحبذ كرة القدم أكثر على اعلى المستويات".

أضاف "لا زلت صغير السن، 53 عاماً، للذهاب إلى مكان مثل الصين. أريد البقاء في مكان حيث يكون الفوز اصعب".

وفضل مورينيو عدم التعليق على التكهنات بشأن أي من اللاعبين يسعى النادي إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية (كانون الثاني/يناير)، إلا أنه أكد أن النادي لن يضم أكثر من لاعب واحد.

وأوضح "لنر ما سيحصل (...) إذا أردنا أن نشتري لاعباً سنشتريه، لكننا لن نشتري اثنين أو ثلاثة أو أربعة".