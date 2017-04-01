الإصابة تغيّب ماتا لفترة طويلة

وسيكون لغياب ماتا (28 عاماً) تأثير في المباريات المقبلة سواء بالدوري الإنكليزي الممتاز أو بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث سيواجه مانشستر يونايتد في ذهاب ربع النهائي مضيفه فريق اندرلخت البلجيكي.

وخاض ماتا 38 مباراة هذا الموسم مع فريق "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وقام بـ 6 تمريرات حاسمة.

والتحق الإسباني بقائمة المصابين في مانشستر يونايتد وهم كريس سمولينغ وفيل جونز والفرنسي بول بوغبا.