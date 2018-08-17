وأكد النادي في بيان أن "كيفن دي بروين عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وصاحب 16 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في "البرمييرليغ"، لن يحتاج الى عملية جراحية "ويتوقع أن يغيب نحو ثلاثة أشهر".



We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX — Manchester City (@ManCity) August 17, 2018

وبحال عودة دي بريون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيكون بمقدوره خوض آخر جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان دي بروين دخل بديلا في آخر نصف ساعة من فوز سيتي الافتتاحي في الدوري على مضيفه أرسنال 2-صفر الأحد الماضي، علماً بأنه تعرض لإصابة في الركبة عينها قبل عامين عندما اضطر للابتعاد عن الملاعب لنحو عشرة أسابيع.

وانضم دي بروين إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2015 قادما من نادي فولفسبورغ الألماني، في صفقة قياسية في حينها للنادي وصلت قيمتها الى 54 مليون جنيه أسترليني.

ويعد اللاعب عنصرا محوريا في تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وساهم بشكل أساسي في تتويج الفريق بلقب "البرييمرليغ" الموسم الماضي، كما رشح لنيل جائزة أفضل لاعب، والتي آلت الى نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

كما ساهم دي بروين بشكل أساسي في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل الخسارة صفر-1 أمام المنتخب الفرنسي ثم الحلول في المركز الثالث على حساب انكلترا (2-صفر).

وفي ظل غيابه، يمكن لغوارديولا التعويل على البرتغالي برناردو سيلفا، الإسباني دافيد سيلفا، الألماني إيلكاي غوندوغان أو حتى الشاب فيل فودن.