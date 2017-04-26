استفزاز وتمثيل سانشيز يشعل مواجهة آرسنال وليستر

شهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع من لقاء آرسنال وليستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز أحداثاً ساخنة كان بطلها التشيلي أليكسيس سانشيز جناح الآرسنال، الذي وقف أمام النمساوي كريستيان فوتشس مدافع ليستر أثناء قيامه بلعب رمية تماس في منتصف ملعب المدفعجية.

سانشيز رفض تماماً التحرك واستمرت مضايقته لمدافع الثعالب فما كان من الأخير إلا أن صوب الكرة تجاه نجم الفريق اللندني فاصطدمت بكتفه، إلا أن الدولي التشيلي سقط على الأرض مفاجئاً الجميع وهو ممسكاً بوجهه، فاشتعل الموقف وتدافع لاعبو الفريقين كل منهم يعترض ويطالب بمعاقبة لاعب الفريق الآخر حتى حسم حكم اللقاء الجدل وأشهر البطاقة الصفراء في وجه سانشيز.