احتساب هدف إضافي في رصيد كاين وصلاح يعلّق





وأكد كاين أنه كان صاحب اللمسة الأخيرة لكرة من ركلة حرة سددها إريكسن، ولكن الهدف احتسب في حينها لمصلحة الدنماركي.

وقال كاين السبت بعد المباراة "أقسم بحياة ابنتي إنني لمست الكرة"، في حين علق إريكسن على الأمر بقوله "احتفل (كاين) وكأنه هدفه، ولذلك يجب أن أحترم كلمته".

واعتبرت لجنة الاستئناف في رابطة الدوري الإنكليزي أنه بعد إعادة مشاهد المباراة تبين أن كاين حول مسار الكرة باتجاه المرمى.

وجاء في بيان لرابطة الدوري "احتسب هدف توتنهام الثاني في مرمى ستوك سيتي السبت لهاري كاين، بعد أن قبل استئناف النادي واللاعب أمام لجنة الاستئناف".

وارتفع رصيد كاين بالتالي إلى 25 هدفا، وهو صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق أربعة أهداف خلف المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وخاض كاين أمام ستوك سيتي مباراته الأولى كأساسي منذ إصابته في الكاحل منتصف أذار/مارس.

Wooooooow really ? — Mohamed Salah (@22mosalah) April 11, 2018

من جهة أخرى علّق النجم المصري محمد صلاح، الذي يعيش أفضل الأوقات مع ليفربول باحتلاله لصدارة ترتيب هدافي "البريمر ليغ" وقيادته للـ"حمر" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بشكل طريف على احتساب هدف إضافي في رصيد كاين مما أثار العديد من ردود الأفعال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

