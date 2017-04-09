إيفرتون يسقط ليستر- شكسبير

على ملعب "غوديسون بارك"، مني ليستر سيتي بهزيمته الأولى بقيادة شكسبير، وجاءت على يد مضيفه إيفرتون بعد مباراة مثيرة جداً.

ودخل ليستر الذي يستعد للسفر إلى العاصمة الإسبانية منتصف الأسبوع المقبل من أجل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، إلى مباراته مع إيفرتون على خلفية 5 انتصارات متتالية في 5 مباريات خاضها بقيادة شكسبير الذي خلف الإيطالي كلاوديو رانييري.

لكن إيفرتون أعاده إلى أرض الواقع وجدد الفوز عليه في الدوري (فاز ذهاباً 2-صفر) وثأر لخروجه أمامه من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي (1-2) في أوائل العام الحالي.

وحقق الفريقان بداية مجنونة إذ افتتح إيفرتون التسجيل بعد ثلاثين ثانية فقط عبر طوم ديفيس. وهذه المرّة الثالثة التي يسجل فيها هذا الموسم هدفًا في الدوري الممتاز بعد ثلاثين ثانية فقط على البداية، والأولى فعلها الإسباني بدرو رودريغيز (تشيلسي) في 23 تشرين الأول/أكتوبر ضد مانشستر يونايتد (4-صفر) والثانية البلجيكي روميلو لوكاكو (إيفرتون أيضاً) في 4 شباط/فبراير ضد بورنموث (6-2).

لكن رد ليستر جاء سريعاً عبر الجزائري إسلام سليماني الذي أدرك التعادل في الدقيقة 4، ثم سجل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 10 من ركلة حرة نفذها مارك ألبرايتون إلى داخل المنطقة لكن الكرة أخذت منحى مخادعًا وسكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الإسباني خويل روبليس.

وانطلقت المواجهة من نقطة الصفر مجدداً عندما أدرك لوكاكو التعادل بكرة رأسية (23)، ثم تحولت المباراة لمصلحة إيفرتون مجدداً وهذه المرة بهدف من كرة رأسية للقائد فيل جاغييلكا (41) قبل أن يحسم لوكاكو النقاط الثلاث بهدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع لفريقه (58)، رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في الدوري هذا الموسم ورصيد فريقه إلى 54 في المركز السابع مساواة مع أرسنال السادس.