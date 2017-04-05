إبراهيموفيتش يريد أن يصبح "جيمس بوند"

وقال إبراهيموفيتش في حديث لشبكة "بي تي" الرياضية البريطانية الثلاثاء، لدى مقارنته بنجم مانشستر يونايتد السابق الفرنسي إريك كانتونا، إن "إريك هو إريك، زلاتان هو زلاتان، وبالتالي أنا أقدم شيئاً مختلفاً، شيئاً أستطيع القيام به".

أضاف "سيتذكرونه (كانتونا) الناس على مدى حياتهم لما قام به هنا، وسيتذكرون ما قمت به هنا أيضاً"، معتبراً أن "الشيء الوحيد الذي قام به ولم أقم به بعد هو التمثيل".

أضاف "لدي فضول بأن أكون ممثلاً، على سبيل المثال عميل سري كما في فيلم "بورن ايدنتيتي" (حول عميل سري للاستخبارات الأميركية يؤدي دوره مات دايمون)، أو جيمس بوند الجديد، لم لا؟".

وكانت مواجهة الديربي المثيرة بين ليفربول وإيفرتون قبل أيام شهدت حضوراً لافتاً للممثل البريطاني دانيل كريغ الذي قام بلعب شخصية جيمس بوند الشهيرة في عدد من الأفلام العالمية.