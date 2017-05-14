أهداف مباراة ليفربول ووست هام

على الملعب الاولمبي في لندن، صنع كوتينيو الهدف الاول الذي سجله دانيال ستاريدج (35)، وأضاف الهدفين الثاني والثالث (57 و61)، قبل ان يسجل البلجيكي ديفوك اوريجي الرابع (76).



وهو الفوز الاول لليفربول على وست هام منذ 31 ايار/مايو 2015 عندما تغلب عليه 2-صفر في الدوري، وخسر أمامه بعدها 3 مرات وتعادلا مرتين. كما انه الفوز الاول لليفربول على وست هام في ملعب الأخير منذ 6 نيسان/ابريل 2014 (2-1 على ملعبه السابق "ابتون بارك").

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بتعادله سلبا مع ضيفه ساوثمبتون، والمركز الثالث المؤهل مباشرة الى دور المجموعات للمسابقة القارية من مانشستر سيتي الذي كان تغلب على ليستر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 السبت.

ورفع ليفربول رصيده الى 73 نقطة بفارق نقطة أمام مانشستر الذي يملك مباراة مؤجلة امام وست بروميتش البيون سيخوضها الثلاثاء، وبفارق 4 نقاط امام أرسنال الخامس الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة أمام سندرلاند سيخوضها الثلاثاء ايضا.

وتبقى لليفربول مباراة واحدة الاحد المقبل امام ضيفه ميدلزبره التاسع عشر قبل الاخير والهابط الى الدرجة الاولى، فيما يلعب مانشستر سيتي مع مضيفه واتفورد، وارسنال مع ضيفه ايفرتون.

ويتأهل الثلاثة الاوائل مباشرة الى دور المجموعات لمسابقة دوري الابطال، فيما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقا.