أرسنال يقسو على إيفرتون بعد استعادة عافية أوزيل وسانشيز

وصعد أرسنال إلى المركز الخامس بفارق الاهداف عن تشلسي الرابع و9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، في حين يقبع إيفرتون في المركز الثامن عشر وله 8 نقاط.

والخسارة هي الثانية توالياً لإيفرتون على أرضه بعد سقوطه أمام ليون الفرنسي 1-2 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس الماضي، ما يضع مصير مدربه الهولندي رونالد كومان في مهب الريح.



وكان أرسنال الفريق الأفضل طوال المباراة ونجح في اختراق دفاع إيفرتون بسهولة وسنحت له فرص عدة لافتتاح التسجيل لكن لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي أضاع واحدة بارزة عندما وصلته كرة بينية رائعة من التشيلي ألكسيس سانشيز، فانفرد بالحارس جيمس بيكفورد لكن الأخير أبعدها بأطراف أصابعه (9).



ثم سنحت فرصة أخطر للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي تلقى كرة عرضية فاستدار على نفسه وسددها من مسافة قريبة لكن رد فعل بيكفورد كان رائعاً (10).



ووسط ضغط أرسنال وخلافاً لمجريات اللعب انتزع السنغالي إدريسا غايا الكرة من السويسري غرانيت شاكا ومررها باتجاه المخضرم واين روني، فسار بها الأخير بضع خطوات قبل أن يطلقها من خارج المنطقة بعيداً عن متناول الحارس التشيكي بتر تشيك (12).



ورمى أرسنال بكل ثقله بقيادة الثنائي سانشيز وصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عندما سدد سانشيز كرة قوية من مشارف المنطقة فشل بيكفورد في التقاطها من المرة الأولى، ليتابعها الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال داخل الشباك.

واستمرت أفضلية أرسنال في الشوط الثاني وسدد سانشيز كرة متقنة داخل المنطقة فتطاول لها أوزيل برأسه مسجلاً الهدف الثاني (53).



وزادت الأمور سوءاً لإيفرتون إثر طرد غيي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل، فريقه الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين.



واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل لاكازيت الهدف الثالث بعد أن وجد نفسه غير مراقب داخل نقطة الجزاء، فتابع الكرة داخل الشباك حاسماً النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه (74).



وشهد الوقت بدل الضائع ثلاثة أهداف بدأها رامسي باضافة الرابع، ثم رد السنغالي باي عمر نياسي مقلصاً الفارق إلى 2-4، لكن الكلمة الأخيرة كانت لسانشيز الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من اربعة لاعبين قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة لمرمى بيكفورد.