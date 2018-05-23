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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

أرسنال يتعاقد رسمياً مع المدرب أوناي ايمري

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أعلن نادي أرسنال الانكليزي لكرة القدم الأربعاء تعيين الاسباني أوناي إيمري مدربا جديدا له خلفا للفرنسي أرسين فينغر الذي ترك منصبه في نهاية الموسم المنصرم بعد 22 عاما قضاها في صفوف النادي اللندني.

AFP

 

وأعلن أرسنال في بيان عبر موقعه الالكتروني "سيصبح أوناي إيمري المدير الفني للفريق ... سينضم الى النادي بعد فترة سنتين أمضاهما مع باريس سان جيرمان حيث نجح مؤخراً في إحراز الثلاثية المتمثلة بالدوري المحلي، كأس فرنسا وكأس الرابطة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لأرسنال إيفان غازيديس "يملك أوناي سجلا رائعاً من النجاحات خلال مسيرته، قام بتطوير أداء بعض المواهب الشابة في أوروبا ويلعب بأسلوب مثير ومتطور يتناسب تماما مع أرسنال".

أما إيمري (46 عاما) فقال "انا متحمس للانضمام الى احد أعظم أندية كرة القدم. يحظى ارسنال بحب في مختلف أنحاء العالم من خلال اسلوب لعبه، التزامه بمنح الفرصة للاعبين الشبان، ملعبه الرائع والطريقة التي يدار فيها النادي"، شاكرا إدارة النادي على "منحي هذه المسؤولية لكي ابدأ هذا الفصل الهام في تاريخ أرسنال".

وسبق لإيمري ان درب عدة اندية مثل سبارتاك موسكو الروسي وألميريا وفالنسيا واشبيلية الاسبانيين قبل ان ينتقل الى تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وتوج معه هذا الموسم بثلاثية (الدوري وكأس الرابطة وكأس فرنسا).

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