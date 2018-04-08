وعزز أرسنال رصيده في المركز السادس بـ54 نقطة، في حين بقي ساوثهمبتون في المركز الثامن عشر الذي يهبط بصاحبه الى الدرجة الاولى وله 28 نقطة.

والفوز هو السادس توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات منذ قرابة الشهر وسجل معدلاً مقداره ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة خلال هذه السلسلة.

وبعد مباراته ضد سسكا موسكو الروسي في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) التي انتهت بفوزه 4-1 الخميس، قرر مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر إراحة بعض لاعبيه وعلى رأسهم صانع الألعاب الالماني مسعود أوزيل والمهاجم الكسندر لاكازيت العائد من اصابة أبعدته لأسابيع عدة.

واستغل المهاجم الماكر شاين لونغ تردد كل من مدافع أرسنال الألماني شكودران مصطفي وحارس مرماه التشيكي بيتر تشيك ليغمز الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك مانحاً التقدم لفريقه (17).

لكن الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ منح التعادل لفريقه في الدقيقة 28 قبل أن يسجل ويلبيك هدف التقدم لأرسنال بعدها بعشر دقائق بتسديدة قوية عانقت الشباك.

والهدف هو الأول لويلبيك في الدوري منذ ثنائيته في مرمى بورنموث في ايلول/سبتمبر الماضي.

وتراجع أداء أرسنال في الشوط الثاني لينجح ساوثهمبتون في إدراك التعادل بعد مجهود فردي رائع للجناح البرتغالي سيدريك سواريش الذي راوغ لاعبين داخل المنطقة قبل ان يمرر كرة رائعة باتجاه المهاجم المخضرم تشارلي أوستن فتابعها الأخير من مسافة قريبة بعيداً عن متناول تشيك (73).

وبعد أن أضاع ويلبيك فرصة لا تهدر والمرمى مشرع أمامه (78)، نجح في منح هدف الفوز لأرسنال عندما تطاول لكرة عرضية من بين مدافعين واودعها برأسه داخل الشباك (81).

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد لاعبين هما جاك ستيفنس من ساوثهمبتون قبل أن يلحق به المصري محمد النني من أرسنال بعدها مباشرة.

وفي المباراة الثانية التي لعبت اليوم تعادل تشيلسي مع ضيفه وست هام يونايتد 1-1 سجل للبلوز الإسباني سيزار ازبيليكويتا والمكسيكي خافيير هيرنانديز 73.

وأصبح رصيد البلوز 57 في المركز الخامس، في حين صار رصيد وست هام 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

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