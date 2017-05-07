أخيراً.. قال فينغر كلمته أمام مورينيو
بعد عدة مواجهات جمعته بالفني البرتغالي جوزيه مورينو بالدوري الإنكليزي لم يذق فيها طعم الفوز نجح الفرنسي آرسين فينغر أخيراً في فرض كلمته.
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نجح الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال الانكليزي في تحقيق الفوز الأول له على البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 13 مباراة دارت بينهما في الدوري الإنكليزي الممتاز (7 هزائم و 5 تعادلا) بينها 11 مباراة عندما كان البرتغالي مدربا لتشيلسي.
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للمرة الثالثة، يسجل داني ويلبيك في شباك مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات الأوروبية.
- قام ألكس أوكسلايد تشامبرلاين هذا الموسم بـ7 تمريرات حاسمة في أخر خمس مشاركات له مع أرسنال بالدوري الانكليزي، كما أن اللاعب نفسه قام للمرة الأولى بتمريرتين حاسمتين في مباراة واحدة بالدوري.
- ليست المرة الأولى التي يتشارك فيها لاعبين انكليزيين وهما ألكس أوكسلايد تشامبرلاين وداني ويلبيك في تحقيق هدف لأرسنال بالدوري، وتعود أخر شراكة بين اللاعبين في التهديف إلى كانون الأول/ديسمبر عام 2014 وكان ذلك أمام ويست هام.
- للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001، ينجح أرسنال في تحقيق الفوز الثاني له توالياً على أرضه.
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