آرون لينون.. سجين مصحة للأمراض النفسية

تناقلت وسائل الإعلام الإنكليزية خبر نقل اللاعب الدولي الإنكليزي ومهاجم نادي إيفرتون آرون لينون إلى مصحة نفسية لتلقي العلاج بعد دخوله في أزمة نفسية حادة.

وتلقت الشرطة خبر وجود رجل غريب في الثلاثين من عمره على حافة طريق مزدحم في منطقة سالفورد بالقرب من مانشستر فتحولت الشرطة على الفور وتفاجأت بوجود آرون لينون في حالة نفسية مضطربة.

وتحدثت الشرطة الإنكليزية عن الحادثة قائلة: "تلقينا اتصالات تفيد بوجود رجل "قلق" يجوب الشوارع".

وبعد ذلك، اصطحبت الشرطة لينون لمصحة للأمراض النفسية ليتم الاحتفاظ به هناك من أجل تشخيص مرضه ثم الانطلاق في علاجه.

وأكد نادي إيفرتون بأن لاعبه يخضع الآن للعلاج في مصحة خاصة وهو يعاني من مرض نفسي مرتبط بالضغط الشديد.

ومنذ يوم 11 شباط/فبراير 2017، يغيب لينون عن تشكيلة إيفرتون التي واجهت وقتها نادي ميدلزبره. وشارك اللاعب الإنكليزي في هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي في الدقيقة 73 بعد أن غادر أديمولا لوكمان الملعب.

وخاض لينون آخر مواجهة له كأساسي أمام نادي ساوثامبتون يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2017 وغادر الملعب في الدقيقة 61 تاركاً مكانه للإكوادوري إينر فالنسيا.

وأعرب اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو"، محلل قنواتنا، عن حزنه الشديد لما وصل إليه زميله السابق آرون لينون كما أنه حاول التواصل معه لكنه لم ينجح.

وأشار "ميدو" بأنه على علم بالفترة السيئة التي يمر بها لينون خاصة وأنه لم يلعب منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

ويذكر أن لينون لعب رفقة المهاجم المصري أحمد حسام ميدو في نادي توتنهام من عام 2005 إلى 2007.

واكتفى اللاعب الدولي الإنكليزي بلعب 11 مباراة فقط هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لعب لينون في نادي توتنهام الإنكليزي على مدار 10 سنوات ( 2005-2015) قادماً من ليدز يونايتد وفي عام 2015 انتقل لفريق إيفرتون.

وعرف لينون بسرعته الكبيرة حتى أن البعض شبهه بعداء الـ100 متر.