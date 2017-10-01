قدم آرسنال أفضل هدية لمدربه الفرنسي آرسين فينغر في الذكرى الـ21 لتسلمه مهامه في النادي اللندني، وذلك بفوزه على ضيفه برايتون 2-صفر، فيما تعثر ليفربول مجدداً بتعادله مع مضيفه نيوكاسل 1-1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

على "إستاد الامارات"، حقق آرسنال فوزين متتاليين محلياً للمرة الأولى هذا الموسم، والفوز الرابع في الدوري الممتاز فرفع المدفعجية رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي.

وكان ارسنال استهل موسمه بفوز على ليستر سيتي، لكنه تعرض لخسارتين متتاليتين قبل ان يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بورنموث، ثم تراجع مجدداً بسقوطه في فخ التعادل أمام جاره اللندني تشلسي حامل اللقب، واستعاد التوازن بفوز على حساب وست بروميتش ألبيون الاثنين الماضي.

ثلاثة انتصارات في أسبوع

وأعاد فينغر الذي احتفل اليوم بالذكرى الـ21 لتوليه الإدارة الفنية لنادي "المدفعجية"، لاعبيه الأساسيين إلى التشكيلة بعدما أراحهم في المباراة أمام باتي بوريسوف البيلاروسي (4-2) الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبات برايتون، الوافد الجديد الى دوري الأضواء، الفريق الـ45 الذي يخسر أمام ارسنال في الدوري الممتاز منذ تسلم فينغر للإدارة الفنية لفريق العاصمة الانكليزية عام 1996، فحطم بالتالي رقم الأسطورة أليكس فيرغوسون مع مانشستر يونايتد (44 فريقاً).

واعتبر المدرب الفرنسي أن "التواضع" هو الدرس الأهم الذي تعلمه خلال سنواته الـ21 مع النادي اللندني، متطرقا إلى مجريات مباراة الأحد قائلاً "خرجنا بشباك نظيفة، وحصلنا على النقاط الثلاث... في النهاية كان فوزاً صعباً علينا. بالنسبة لنا، الأسبوع كان صعباً علينا".

وتابع لمحطة "بي تي سبورت" البريطانية "خضنا مباراتين على أرضنا، وأخرى بعيدة جداً في يوروبا ليغ (ضد باتي بوريسوف). فزنا بالمباريات الثلاث وهذا أمر هام للغاية".

ولم تهتز شباك آرسنال في أربع مباريات متتالية في الدوري منذ الخسارة المذلة أمام ليفربول برباعية نظيفة، وتطرق اللاعب الاسباني ناتشو مونريال الى هذا الأمر قائلاً "بعد مباراة ليفربول، أجرينا نقاشاً لأنه ليس من المسموح أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها أمام ليفربول. خسرنا صفر-4، والفريق كان متواضعاً جداً. منذ حينها، تحرك الفريق وأصبحنا نلعب بشكل مدمج أكثر من السابق".

ومنح مونريال نفسه التقدم لآرسنال في الدقيقة 16 بتسديدة قوية بيمانه من مسافة قريبة إثر دربكة امام المرمى بعد ركلة حرة جانبية.

وهو الهدف الأول لمونريال في الدوري الممتاز منذ 16 اذار/مارس 2013 عندما هز شباك سوانسي سيتي، أي قبل 1660 يوماً.

وكاد برايتون يدرك التعادل عبر سولي مارتش من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، ردها القائم الأيسر للحارس التشيكي بيتر تشيك (23).

وانتظر الفريق اللندني الشوط الثاني لتأمين تقدمه بهدف ثان سجله النيجيري أليكس أيوبي بتسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة إثر تلقيه تمريرة بالكعب من الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز من داخل المنطقة (56).

وهو الفوز السادس لآرسنال في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات.

من جانبه، تجمد رصيد برايتون عند 7 نقاط من فوزين وتعادل في المركز الرابع عشر.

ليفربول يحبط جماهيره

على ملعب "سانت جيمس بارك"، أصبح ليفربول متخلفاً بفارق 7 نقاط عن الصدارة بعد سبع مراحل فقط، وذلك بتعثره أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للبرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة 29، مقابل هدف للإسباني خوسيلو في الدقيقة 36.

وسيكون من الصعب على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب فرض نفسه كمنافس أساسي على اللقب الذي يغيب عن خزائن "الحمر" منذ 1990، إذ أصبح متخلفاً بفارق 7 نقاط عن قطبي مانشستر المتصدرين بعد اكتفائه بفوز واحد فقط في المراحل الأربع الأخيرة.

وستكون المرحلتان المقبلتان حاسمتين لفريق كلوب الذي اكتفى أيضاً بتعادلين في مباراتيه الأوليين في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لأنه مدعو لمواجهة مانشستر يونايتد في ارضه ثم توتنهام على ملعب الأخير.

إيفرتون يواصل الانهيار

وعلى ملعب "غوديسون بارك"، لم تكن حال الجار أيفرتون أفضل من ليفربول، إذ واصل عروضه المتواضعة في بداية الموسم بتلقيه هزيمته الرابعة بالمجمل والثانية بين جماهيره، وجاءت على يد بيرنلي بهدف سجله الإيرلندي جيف هندريك في الدقيقة 21، مانحاً فريقه فوزه الثاني خارج قواعده هذا الموسم، وهو نفس عدد الانتصارات التي سجلها بعيداً عن جمهوره الموسم الماضي بأكمله.

وتأتي خسارة الأحد أمام بيرنلي بعد التعادل المخيب على "غوديسون بارك" أيضاً الخميس ضد أبويل ليماسول القبرصي (2-2) في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي استهلها "توفيز" بخسارة قاسية أمام أتالانتا الايطالي (صفر-3).

وافتتحت المرحلة السبت بخسارة هادرسفيلد امام توتنهام صفر-4، وتعادل بورنموث مع ليستر سيتي صفر-صفر، وفوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 4-صفر، وستوك سيتي على ساوثمبتون 2-1، وتعادل وست بروميتش ألبيون مع واتفورد 2-2، وفوز وست هام يونايتدعلى سوانسي سيتي 1 - صفر