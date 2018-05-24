آرسنال يفتح صفحة جديدة بقيادة المدرب الإسباني إيمري

إيمري و في أول مؤتمر صحفي له مدربا للغانرز، عبّر عن رغبته في قيادة الفريق ليكون ضمن أندية النخبة محليا وأوروبيا.

اعتبر أوناي إيمري أن تدريب آرسنال بالنسبة له يُعد بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، معربا عن تحمسه الشديد للعمل في الفترة الجديدة.

هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي لنادي آرسنال آيفن غازيديس عن رضاه على عملية اختيار أوناي إيمري مدرباً للفريق موضحاً أن أسلوبَه الهجومي المثير فضلاً عن اهتمامه بالتفاصيل خلال التحضير الجيد للمباريات كانا ضمن مجموعة من نقاط القوة للمدرب الإسباني.

من جانبه, أكد نجم آرسنال السابق روبير بيريس عن ثقته بنجاح إيمري مع آرسنال نظراً إلى فلسفته القائمة على الاستحواذ على الكرة.

فيما أوضح لاعب الفريق السابق جلبيرتو سيلفا أن المشجعين يتوقعون من المدرب الإسباني إحراز الألقاب في موسمِه الأول.