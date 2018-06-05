آرسنال يضمّ ليشتشتاينر من يوفي

وقدم اللاعب الدولي السويسري البالغ عمره 34 عاما من لاتسيو إلى يوفنتوس في العام 2011 وتوّج معه بعدة ألقاب أهمها الفوز بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات.

وبات ليشتشتاينر أول لاعب ينضم لآرسنال بعد تعيين المدرب أوناي إيمري بدلا من أرسين فينغر الشهر الماضي.

وقال إيمري في بيان "ستيفان سيضيف لنا خبرة كبيرة وقدرة على القيادة في تشكيلتنا. إنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة ويتصرف بشكل إيجابي جدا ويتحلى بالإصرار". وأضاف "سيضيف لنا داخل الملعب وخارجه".

وبدأ ليشتشتاينر مسيرته على المستوى الفريق الأول مع غراسهوبرز السويسري في 2001 وانتقل إلى ليل الفرنسي كما لعب في صفوف لاتسيو الإيطالي قبل الانضمام ليوفنتوس في 2011.







