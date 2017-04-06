الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

YOURZONE - ​مابين العند والمرونة ... درس مهم جدا في عالم كرة القدم

تشيلسي يتغلب على السيتي في مباراة تكتيكية من الطراز العالي.

هذا المقال منقول عن موقع Your Zone

تشيلسي والسيتي ؛ ليست مجرد مباراة أو صراع على الصدارة بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثالث ، هو درس تكتيكي قاسي من ملك التكتيك للموسم الحالي للفيلسوف المعاند الذي يبدو أنه لا يتعلم من أخطائه ويصنع قدسية وهمية لفلسفته التي لا تقبل التعديل أو التدخل فيها .

بالعودة إلى بدايات الموسم حين فاز السيتي فى أول سبع مباريات على التوالي وتصدر البريميرليج بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه ، في الوقت الذي كان يتخبط فيه تشيلسي مع كونتي بال 4/4/2 ثم بدايات ال 3/5/2 قبل أن يقتبس منها ال 3/4/3 التي قلبت موازين البريميرليج بل وأوروبا كلها هذا العام .

تعديل كونتي لم يشتمل فقط على تغيير الرسم التكتيكي ، بل اشتمل أيضا الاعتماد على ماركوس ألونسو كظهير متقدم وإعادة موزيس إلى وسط الملعب أو كظهير متقدم أيضا ودخول أزبليكويتا فى التركيبة الثلاثية فى خط الدفاع مع كاهيل وديفيد لويز .

كونتي امتلك الشجاعة للتوقف والاعتراف أنه كان على خطأ ولم يكابر ، الهزيمة بثلاثية نظيفة أما الجار أرسنال فى ديربى لندن الأول لم يسمح لها كونتي بأن تمر كأي مباراة أخرى ، بل جعلها كونتي بمثابة ضربة للعودة إلى نقطة الصفر والوقوف على متطلبات و احتياجات الفريق وكيفية توظيف تكتيكه الإيطالي في البريميرليج وكذلك إدخال الصفقات الجديدة فى المنظومة وإعادة البريق لمن كانوا موضع اتهامات الجميع في الموسم الماضي.

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