YOURZONE | غوارديولا..,هل تعادله مع الريدز أفضل من السداسية؟؟!!

هل يهدي غوارديولا أم أنه يريد ان يغطي على فشله المحلي والاوروبي بمثل هذه التصريحات،أظن أن كلا التعبيرين صحيحان بالنظر الى المستوى اللامنتظر الذي ظهر بهما السيتزن في هذه الآونة الاخيرة،وبالنظر الى الهالة الإعلامية التي صاجبت انتقال المدرب الاسباني الى مدينة مانشستر خصوصا وانه سيكون غريما لمشاكسه سبيشل وان.

"إن هذه اللحظة اكثر اللحظات إثارة للفخر في مشواري التدريبي"، لا أحد كان يتوقع ان يخرج هكذا تصريح من فم مدرب حقق كل شيء في مسيرته التدريبية،إن هذا ما يجعل هذا التصريح غريبا لدى من حضر الموتمر الصحفي لغوارديولا هو أنه جاء بعد تعادل مخيب للسيتي أمام ليفربول،وهو تعادل لا يوثر في لا شيء،ولم يكن –على الاقل- امام المتصدر الذي بات يغرد وحيدا في المقدمة،ويسير بصمت نجو معانقة لقب البريمييرليغ.

ربما خوف غوارديولا من شبح الهزيمة أمام كلوب ذهابا وإيابا هو ما يجعله يشعر بهذا الشعور الغريب،خصوصا وانهما عاشا الصراع نفسه على الأراضي الالمانية قبل مجيئهما الى انجلترا فكان التفوق آنئذٍ حليفا لكلوب في مجمل اللقاءات،في حين عبّر كلوب عن استيائه وانزعاجه من التعادل "المخيب"،والذي أضاع على ليفربول فرصة التقدم في جدول الترتيب على الخصم،والاقتراب من مقدمة أصبحت بعيدة المنال...