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ظل الحديث مؤجلا عن بداية مانشستر سيتي القوية هذا الموسم مع جوارديولا حتى يلتقي أحد كبار البريميرليج ليكون بمثابة التقييم الحقيقي لمدى التطور الذي حققه بيب في تطبيق فلسفته "التيكي تاكا" التي لا يرضى عنها بديلا وهذا ما حدث أمام تشيلسي بطل الموسم الماضي هذا الأسبوع.

ويجب التأكيد على أن الكلام هنا ليس حكما نهائيا على إحراز الفريق للبطولة بقدر ما هو تأكيد على نجاح الفيلسوف في بناء فريق قوي يمتلك شخصية البطل ومنافس حقيقي على البطولات المحلية والقارية خلال السنوات القادمة.

وبعكس الموسم الماضي بدا السيتي منذ الوهلة الأولى في ستانفورد بريدج واثقا متحديا غير عابئ لا بالجماهير الغفيرة التي أتت لمساندة البلوز ولا بالتاريخ الذي يصب في مصلحة أصحاب الأرض وهي صفات الكبار التي نجح الفيلسوف في غرسها داخل نفوس اللاعبين.

كذلك وضح منذ بداية الموسم وليس في هذه المباراة فقط أن السيتزنس باتوا أكثر صلابة من الناحية الدفاعية بعد أن تطور أداء الجميع في هذا الشق وانتقل الفريق من مرحلة الدفاع في خطوط منفصلة إلي منظومة دفاعية متكاملة تتحرك بشكل جماعي لافتكاك الكرة في كل أرجاء الملعب وقد رأى الجميع مدى الصعوبة التي عانى منها تشيلسي في إخراج الكرة من مناطقه الدفاعية حتى بدا في بعض الأوقات أنه يختنق وغير قادر على فعل ذلك بفضل تطور الأداء الدفاعي للمهاجمين أمثال جيسوس وأجويرو الذي غاب عن المباراة ودي بروين وسيلفا وساني مما أدى لنجاح أهم أركان "التيكي تاكا" وهو الضغط العالي.

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