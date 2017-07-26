يونايتد يهدف لضم لاعبين اثنين ومورينيو هادئ

وقال مورينيو عشية المباراة الودية الأخيرة لفريقه ضد برشلونة الإسباني ضمن الكأس الدولية للأبطال بنسختها الأميركية في لاندوفر بالقرب من واشنطن "أحب لاعبي. أحب مجموعتي وأنا هادئ" بخصوص موضوع الانتقالات.

وأضاف "انتظر فقط أنباء سارة. إد وودوارد (المدير العالم ليونايتد) يتولّى الموضوع وقد ضم السويدي فيكتور ليندلوف والبلجيكي روميلو لوكاكو. هو يعرف أني أريد لاعبين آخرين، لكنه يعرف أيضاً أني متفهم وأني على إدراك تام بوضع السوق".

وتابع "إذا لم يستطع النادي ضم لاعبين وإنما واحد فقط، سأقبل بالأمر".

وضم بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وسادس الدوري الإنكليزي ليندلوف من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو، ولوكاكو من مواطنه إيفرتون مقابل 85 مليون يورو، وهو رقم قياسي بين ناديين إنكليزيين.

وأوضح مورينيو الذي استلم مهمة الاشراف على يونايتد الصيف الماضي، رغباته قائلاً "أنا سعيد بعناصر الفريق الحالي، لكني أريد لاعب وسط يعطيني مزيداً من الخيارات ويعطي الفريق مزيداً من التوازن، ومهاجماً يستطيع اللعب في الجهتين (اليسرى واليمنى) لكي تتعدد لدينا الخيارات أيضاً في هذا المركز".

ولم يرغب مدرب تشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني سابقاً إعطاء أسماء، في وقت يعتبر فيه الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو بطل فرنسا، مطلوباً بقوة خصوصاً من قبل النادي الملكي بطل إسبانيا.

وأوضح في هذا الشأن "لا أتكلم أبداً عن لاعبين غير مرتبطين بعقد مع فريقي. لا أحب أن يتحدث أي مدرب عن لاعبينا لأن ذلك ليس صحيحاً".

وعن إيقاف المدافع الدولي الإيفواري إريك بايي 3 مباريات لطرده في نصف نهائي الدوري الأوروبي في أيار/مايو الماضي، اعتبر مورينيو أن العقوبة "قاسية جداً جداً، يكفي أن تكون عقوبته في غيابه عن المباراة النهائية. سنعمل في بداية الموسم على إعادة العداد إلى نقطة الصفر".

ولن يستطيع بايي المشاركة مع مانشستر يونايتد في مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في 8 آب/أغسطس في سكوبيي عاصمة مقدونيا.