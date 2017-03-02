يونايتد "يكرّم" كاريك بمباراة خيرية نهاية الموسم

وأمضى كاريك (35 عاماً) - الذي يشغل أيضاً نائب قائد الفريق - 11 عاماً مع يونايتد ونال 16 لقباً كبيراً مع النادي بما في ذلك خمسة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز.

وستقام المباراة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل وسيتم توزيع الأموال التي تمّ جمعها - عقب احتساب النفقات - على مؤسسات خيرية منتقاة من خلال مؤسسة مايكل كاريك التي سيتم تأسيسها.

وذكر كاريك في بيان: "أتمنى جمع أكبر قدر من الأموال لمؤسستي للمساعدة في إحداث الفارق في حياة الأطفال".

وأضاف: "أنا متحمس لهذا بشدة وأريد أن أشكر جميع من ساهم لجعل هذا التكريم ممكناً".