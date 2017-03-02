يونايتد "يكرّم" كاريك بمباراة خيرية نهاية الموسم
سينظّم مانشستر يونايتد الإنكليزي مباراة تكريم للاعب وسطه مايكل كاريك في نهاية الموسم الحالي، فيما قرّر اللاعب السابق لمنتخب انكلترا التبرع بكافة إيرادات المباراة للأعمال الخيرية.
وأمضى كاريك (35 عاماً) - الذي يشغل أيضاً نائب قائد الفريق - 11 عاماً مع يونايتد ونال 16 لقباً كبيراً مع النادي بما في ذلك خمسة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز.
وستقام المباراة في الرابع من يونيو/حزيران المقبل وسيتم توزيع الأموال التي تمّ جمعها - عقب احتساب النفقات - على مؤسسات خيرية منتقاة من خلال مؤسسة مايكل كاريك التي سيتم تأسيسها.
وذكر كاريك في بيان: "أتمنى جمع أكبر قدر من الأموال لمؤسستي للمساعدة في إحداث الفارق في حياة الأطفال".
وأضاف: "أنا متحمس لهذا بشدة وأريد أن أشكر جميع من ساهم لجعل هذا التكريم ممكناً".