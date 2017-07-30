ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الحالي ليونايتد والسابق لتشيلسي، إلى ضم ماتيتش (28 عاماً) منذ مدة.

وفي حين رجحت وسائل إعلام إنكليزية الأحد أن الصفقة باتت شبه منجزة، أكد مورينيو وجود "فرصة" لانضمام ماتيتش، رافضاً الخوض في تفاصيل إضافية.

وقال لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" بعد فوز فريقه الأحد على فاليرينغا النروجي (3-صفر) ودياً "أنا انتظر الأنباء. أعرف أنه يريد ذلك بشكل كبير جداً"، مشيراً إلى أنه "عندما يكون لاعب راغباً بالانضمام بشكل كبير، تصبح الفرصة لانضمامه أكبر".

أضاف "أعتقد أن لدينا فرصة"، رافضاً إضافة المزيد "ما لم يصبح الأمر رسمياً".

وأشارت التقارير إلى أن ماتيتش خضع الأحد لفحص طبي لدى "الشياطين الحمر"، كما تم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي زي تمرين تابع ليونايتد يحمل الرقم 31.

ورفض مورينيو التعليق على الصورة، قائلاً "لا أعرف لأنني لم أكن هناك. الرقم 31 هو رقم حر. كان يعود إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر".

وكان مورينيو مدرباً لتشيلسي لدى انضمام ماتيتش إلى صفوف النادي الإنكليزي في كانون الثاني/يناير 2014 قادماً من بنفيكا البرتغالي.

وفي حال اتمام الصفقة، سيكون الصربي ثالث لاعب يضمه يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مدافع بنفيكا السويدي فيكتور ليندلوف (22 عاماً) في صفقة قدرت بنحو 31 مليون جنيه، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، في صفقة قياسية بين الأندية الإنكليزية وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه.

وفي حين تردد أن يونايتد سيحاول تعويض جزء من قيمة ضم ماتيتش عبر التخلي عن لاعب وسطه مروان فيلايني لصالح غلطة سراي التركي، شدد مورينيو على أن الدولي البلجيكي ليس للبيع.

وقال "الأسهل لغلطة سراي أن يضمني أنا (...) إذا كانوا يريدون الحصول على مدرب، لديهم فرصة بذلك. لكن مروان؟ انسوا الأمر".