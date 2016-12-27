يايا توريه مرتاح لتحسن علاقته مع غوارديولا

وبدا توريه (33 عاماً) في طريقه لترك النادي بعدما استبعده غوارديولا عن تشكيلة الفريق بداية الموسم بسبب تصريحات مدير أعماله الذي رأى أنّ الإسباني الذي يقود النادي الإنكليزي للمرة الأولى هذا الموسم، لا يعامل موكله بالطريقة المناسبة.

إلا أنّ اللاعب خاض في 19 تشرين الثاني/نوفمبر مباراته الأولى منذ آب/أغسطس، وسجّل فيها هدفي الفوز على كريستال بالاس (2-1).

كما سجل الإثنين الهدف الأول (ركلة جزاء) ضد هال سيتي (3-صفر).

وسمح الفوز لسيتي بالتقدم للمركز الثاني في الترتيب مؤقتاً.

وقال اللاعب السابق لبرشلونة: "أشعر وكأنني طفل، أستمتع بلعب كرة القدم، بمساعدة زملائي وبالمشجعين، هذا أمر هام جداً بالنسبة لي".

أضاف: "أنا معتاد على الفوز بلقب الدوري الممتاز، فزت به مرتين (عامي 2012 و2014) وأريد الفوز به مجدداً، أدرك بأنّ الامور ستكون صعبة لكن يجب أن نواصل اندفاعنا لأنّ تشيلسي جيد جدا هذا العام".

ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 46 نقطة بعدما حقق 12 فوزاً توالياً، بفارق سبع نقاط عن سيتي (39 نقطة) الذي تفصله نقطتان عن ليفربول الثالث، ويستضيف الاخير ستوك سيتي مساء الثلاثاء.

وتقام السبت مباراة مفصلية بين ليفربول وسيتي على ملعب الأول.