يارمولنكو يغيب خمسة أشهر عن الملاعب

واضطر الأوكراني الدولي (28 عاما) الى مغادرة الملعب خلال مباراة فريقه ضد توتنهام نهاية الأسبوع الماضي والتي خسرها فريقه على أرضه صفر-1 عندما سقط على الأرض فجأة من دون احتكاك مع أي لاعب آخر.

وقال بيليغريني في مؤتمر صحافي "خضع يارمولنكو لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لخمسة أشهر. إنه أمر مخيب جدا لأنه لاعب هام في صفوف الفريق".

وتابع "إنه أحد اللاعبين الذين وصلوا مطلع الموسم الحالي ويتمتعون بالفنيات العالية. لا زلنا لا نستطيع الاعتماد على مانويل لانزيني وجاك ويلشير وبالتالي فقدنا ثلاثة لاعبين في المركز ذاته. إنه أمر صعب للغاية بالنسبة الى الفريق".

وعما إذا كان يارمولنكو سيعود قبل نهاية الموسم الحالي أجاب بيليغريني "من الصعب معرفة هذا الأمر لأنه يجب متابعة فترة تعافيه، لكني لا اعتقد بأن ذلك سيكون أقل من خمسة أو ستة أشهر".