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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وينكز يوقع عقدا جديدا مع توتنهام لخمس سنوات

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أعلن توتنهام ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم الخميس ان لاعب الوسط الدولي هارك وينكز وقع معه عقدا جديدا لخمس سنوات اضافية.

AFP

وشارك وينكز (22 عاما) في 25 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، ثلاث منها فقط منذ بداية العام الحالي وكانت في مسابقة كأس انكلترا.
وتعرض وينكز الى اصابة في الكاحل في النصف الثاني من الموسم كلفته مكانه مع منتخب انكلترا في مونديال روسيا الصيف المقبل.
وسيخضع الدولي الانكليزي الى عملية جراحية في الصيف، حيث اوضح توتنهام انه يتوقع عودته في الوقت المناسب لمعسكره التدريبي استعدادا للموسم المقبل.
وقال وينكز "انا سعيد لتوقيع عقد جديد مع النادي"، مضيفا "كان موسما متفاوتا بالنسبة لي، مع بعض الاوقات في القمة في سانتياغو برنابيو التقى ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا وتحقيق انتصارات رائعة، لكن كانت هناك بعض اللحظات المحبطة مع اصابة في الكاحل.
كما وافق الدولي الاميركي كاميرون كارترفيكرز 20 عاما على تمديد عقده مع توتنهام حتى 2021.

الدوري الإنكليزي الممتاز
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