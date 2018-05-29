وينكز يخضع لعملية جراحية في كاحله



وشارك وينكز (22 عاما) في 25 مباراة مع توتنهام خلال الموسم المنصرم، ثلاث منها فقط منذ بداية 2018 وكانت في مسابقة كأس انكلترا.

وتعرض وينكز لاصابة في الكاحل في النصف الثاني من الموسم كلفته مكانه مع منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

وبدأ وينكز الذي جدد عقده مع توتنهام في 17 أيار/مايو لخمس سنوات، مسيرته الدولية في المباراة التي فازت فيها انكلترا على ليتوانيا 1-صفر في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. اما آخر ظهور له مع فريقه فكان في فوز توتنهام على روتشدايل 6-1 في مسابقة كاس انكلترا في شباط/فبراير.

ونشر وينكز صورة عبر انستاغرام لكاحله الأيسر كتب الى جانبها "جرت العملية بنجاح، وجاهز لاستعدادات الموسم الجديد".

