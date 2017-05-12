ويست هام يخسر جهود نوبل

وسيغيب نوبل الذي شارك في 35 مباراة في كل البطولات هذا الموسم عن مواجهة ليفربول الأحد في أخر مباريات الفريق على ملعبه ثم عندما يحل ضيفاً على بيرنلي في ختام الموسم.

وقال ستين فاندنبروكه مدير القطاع الطبي والرياضي في وست هام لموقع النادي على الأنترنت "مارك كان يلعب وهو يتألم لكنه قائد الفريق وأراد تقديم كل شيء لضمان البقاء في الدوري الممتاز.

"مارك كان شجاعاً وحاول التغلب على الألم لكن في النهاية لم يستطع".

وأضاف: "ذهبنا لمقابلة الطبيب في الليلة السابقة لمباراة توتنهام هوتسبير (في الخامس من مايو) وأكد الطبيب على ضرورة إجراء الجراحة سريعاً. مارك شارك في المباراة ولعب دوراً كبيراً في الفوز الذي أكد بقاء النادي في دوري الأضواء".