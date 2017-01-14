وست هام يدعو باييت إلى احترام عقده

وكان مدرب وست هام الكرواتي سلافن بيليتش كشف الخميس أن باييت أبلغ الادارة رغبته بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، وأنه لن يشارك مع الفريق في مباراته مع كريستال بالاس السبت. الا أن بيليتش أكد في حينه موقف النادي الرافض لبيع باييت حالياً.

وانتقل اللاعب إلى وست هام في صيف 2015 قادماً من مرسيليا الفرنسي مقابل زهاء 15 مليون يورو. ووقع باييت في شباط/فبراير 2016، عقداً جديداً لخمسة أعوام، يتقاضى بموجبه 125 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، الا أنه يبدو راغباً في العودة إلى ناديه السابق، الذي أشارت تقارير صحافية إلى استعداده لضمه مجدداً.

وأكد سوليفان السبت أن النادي "لن يبيع ديميتري (باييت) خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في كانون الثاني/يناير"، مضيفاً "موقف مجلس الادارة هو أننا لا نريد بيع ديميتري. من الناحية المالية، لسنا بحاجة إلى بيع ديميتري ولن نبيعه خلال الانتقالات الشتوية".

أضاف: "ما نطلبه الآن هو أن يبدي مزيداً من الالتزام لتشريف العقد الذي يربطه مع وست هام وكل ما أظهره له المشجعون والنادي".

وأعرب العديد من مشجعي "الهامرز"، وهو لقب وست هام، غضبهم من لاعب خط الوسط. وقبيل انطلاق مباراة السبت، وقف حارس أمن خاص أمام صورة عملاقة لباييت في الملعب الأولمبي في لندن الخاص بالنادي، لتفادي تعرضها لأي أعمال تخريب.

وقدم باييت أداءً جيداً في موسمه الأول مع النادي اللندني بتسجيله 12 هدفاً و12 تمريرة حاسمة. الا أن تقهقر وست هام في المركز الثالث عشر بعد مرور 20 مرحلة على الدوري، دفع لاعب الوسط الدولي إلى التقدم بطلب الرحيل.

ويعتقد أن باييت يشكل أحد الأهداف الأساسية لمدرب مرسيليا الجديد رودي غارسيا الذي أشرف على اللاعب بين العامين 2011 و2013 عندما كانا معاً في نادي ليل الفرنسي. كما أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الادارة الجديدة لمرسيليا ترغب في إعادة باييت إلى صفوفه، بعدما قدم معه موسماً ممتازاً في 2014-2015 باشراف الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.