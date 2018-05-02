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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وست بروميتش والحديث عن مرحلة ما بعد الهبوط

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قال بن فوستر حارس وست بروميتش ألبيون إن ختام الموسم بشكل قوي، رغم التوقعات بهبوط الفريق من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، قد يقنع اللاعبين بالاستمرار مستقبلاً ضمن التشكيلة.

Reuters

وتحت قيادة المدرب المؤقت دارين مور حقق وست بروميتش فوزين في أربع مباريات بينما حقق المدرب لان باردو فوزا واحدا في 18 مباراة قبل إقالته.

وأبلغ فوستر صحيفة إكسبريس أند ستار "أتمنى أن تقنع هذه السلسلة من النتائج الجيدة عددا أكبر من اللاعبين بالالتفاف حول الفريق ومساعدته حتى إذا تعين إعادة بناء الصفوف وضم عناصر جديدة".

ويتذيل وست بروميتش الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان وتتبقى له مباراتان لكن فوستر (35 عاما) ربط مستقبله بالبقاء في النادي بالفعل ويتمنى أن يسير المزيد من اللاعبين على نفس الدرب.

وضرب فوستر مثالا بتجربة نيوكاسل يونايتد الذي احتفظ بأفضل لاعبيه وبالمدرب رفاييل بنيتيز بعد الهبوط للدرجة الثانية ليعود لدوري الأضواء بشكل فوري.

وتابع فوستر "الهبوط مع الاحتفاظ بالزخم سيمنحنا قوة كما فعل نيوكاسل قبل عامين.

"نملك لاعبين قالوا بالفعل إنهم سيستمرون في الموسم المقبل لمساعدة الفريق على العودة".

وسيلتقي وست بروميتش مع توتنهام هوتسبير رابع الترتيب يوم السبت المقبل.
 
 

وست بروميتش البيون
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