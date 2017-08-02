وجود كين حرم نجم ريال مدريد من الانضمام لتوتنهام

وذكر بوكيتينيو أن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي بطل الدوري الممتاز رفض الانضمام إلى فريقه سابقاً خشية من المنافسة مع مهاجمه الدولي هاري كين.

وانتقل موراتا (24 عاماً) في تموز/يوليو الماضي إلى تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون جنيه إسترليني (64,7 مليون يورو).

وكشف بوكيتينيو أنّه تواصل مع موراتا قبل عامين سعياً لانتقاله إلى توتنهام، إلا أنّ الدولي الاسباني رفض ذلك لوجود كين، هداف الدوري الإنكليزي في موسم 2016-2017.

وفي تصريحات نقلتها صحف إنكليزية الأربعاء، قال بوكيتينيو: "موراتا تحدث عني في وسائل الاعلام قائلاً ماوريسيو اتصل بي".

وأوضح الأرجنتيني أن هذا الاتصال: "كان قبل عامين أو أكثر، وقال لي موراتا (لماذا تريدني إذا كان لديك هاري كين)".

ولم يبرم توتنهام الذي نافس على لقب الدوري في الموسمين الماضين وأنهى الموسم المنصرم ثانياً خلف تشيلسي، أي صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل نحو أسبوع من انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح بوكيتنينو: "إذا حاولت التعاقد مع مهاجم سيكون الجواب (لماذا تريدني؟ لأكون على مقاعد البدلاء؟ لا يمكنني اللعب بوجود هاري كين أو لاعبين آخرين)".

أضاف: "من الصعب جداً إقناع لاعبين جيدين بالمجيء ومن ثم البقاء على مقاعد البدلاء، عند ذلك تبدأ المشاكل".