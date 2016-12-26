واتفورد يحرم ألاردايس من تصحيح مسار كريستال بالاس

بكر الفرنسي يوهان كاباي بافتتاح النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة 26، وفشل زميله البلجيكي كريستيان بنتيكي في مضاعفة النتيجة بعد إضاعته لركلة جزاء تصدى لها الحارس البرازيلي غوميز في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني عدّل المدرب والتر ماتزاري حساباته وعاد واتفورد في النتيجة بعد أن أدرك له تروي ديني التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ورفع واتفورد رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، فيما بقي كريستال بالاس في المركز السابع عشر مؤقتاً أيضاً بـ 16 نقطة.