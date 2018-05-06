هيديرسفيلد تاون يخطف نقطة ثمينة من أرض البطل

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 94 نقطة فيما وصل هيديرسفيلد تاون إلى النقطة 36 في المركز 16 وقد وضع نفسه في مكان قد ينجيه من شبح الهبوط.

ويبتعد هيديرسفيلد تاون عن ساوثهامبتون وسوانسي سيتي برصيد 3 نقاط.

وكان مانشستر سيتي توج بطلا قبل ثلاثة أسابيع للمرة الخامسة في تاريخه، علماً بأن اللقب هو الثالث أيضاً في آخر سبعة مواسم.

وتسلم لاعبو الـ"سيتيزنس" ميدالياتهم بعد المباراة قبل أن يرفع القائد البلجيكي فانسان كومباني الكأس وسط احتفالات صاخبة في المدرجات.

وعلى الرغم من استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 79 في المئة خلال الدقائق التسعين، فإنهم لم يجدوا طريقهم نحو مرمى الفريق المنافس الذي يصارع من أجل البقاء وحصد نقطة ثمينة جداً.

وكان مانشستر سيتي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز (30 فوزاً بالتساوي مع تشيلسي) ويستطيع تحطيم رقمين اضافيين في عدد النقاط (95 لتشيلسي موسم 2004-2005) حيث يملك 94 نقطة مع مباراتين متبقيتين له، بالاضافة إلى أكبر عدد من الأهداف الذي يملكه تشيلسي أيضاً برصيد 103 أهداف موسم 2009-2010 (سجل حتى الآن 102).





