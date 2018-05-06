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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

هيديرسفيلد تاون يخطف نقطة ثمينة من أرض البطل

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تمكن هيديرسفيلد تاون من خطف نقطة التعادل من أرض بطل الـ"بريميرليغ"، مانشستر سيتي، 1-1 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 94 نقطة فيما وصل هيديرسفيلد تاون إلى النقطة 36 في المركز 16 وقد وضع نفسه في مكان قد ينجيه من شبح الهبوط. 

ويبتعد هيديرسفيلد تاون عن ساوثهامبتون وسوانسي سيتي برصيد 3 نقاط.  

وكان مانشستر سيتي توج بطلا قبل ثلاثة أسابيع للمرة الخامسة في تاريخه، علماً بأن اللقب هو الثالث أيضاً في آخر سبعة مواسم.

وتسلم لاعبو الـ"سيتيزنس" ميدالياتهم بعد المباراة قبل أن يرفع القائد البلجيكي فانسان كومباني الكأس وسط احتفالات صاخبة في المدرجات.

وعلى الرغم من استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 79 في المئة خلال الدقائق التسعين، فإنهم لم يجدوا طريقهم نحو مرمى الفريق المنافس الذي يصارع من أجل البقاء وحصد نقطة ثمينة جداً.

وكان مانشستر سيتي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز (30 فوزاً بالتساوي مع تشيلسي) ويستطيع تحطيم رقمين اضافيين في عدد النقاط (95 لتشيلسي موسم 2004-2005) حيث يملك 94 نقطة مع مباراتين متبقيتين له، بالاضافة إلى أكبر عدد من الأهداف الذي يملكه تشيلسي أيضاً برصيد 103 أهداف موسم 2009-2010 (سجل حتى الآن 102).
 


 

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